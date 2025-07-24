Samsun'dan Bafra İtfaiye Ekipleri, Karabük'teki Orman Yangınına Destek Veriyor
Samsun'un Bafra ilçesinden çıkan itfaiye ekipleri, Karabük'teki orman yangını söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye ulaştı. Ekip yangına müdahale ederken aynı zamanda su ikmali yaparak destek sağlıyor.
Samsun'un Bafra ilçesinden itfaiye ekipleri, Karabük'teki orman yangını söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye ulaştı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra Bölge İtfaiye Amirliğine bağlı araç ile 3 personel, Karabük'ün Ovacık ilçesi Kışla Mahallesi'nde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye gitti.
Bafra itfaiye ekibi, bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan orman işletme arazözlerine su ikmali yaparak söndürme faaliyetlerinin kesintisiz devam edilmesine katkı veriyor.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel