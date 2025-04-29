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Samsun'dan 616 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı

Samsun'dan 616 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Samsun'da düzenlenen törenle 616 hacı adayı, hac yolculuğuna uğurlandı. İbadetleri hakkında bilgi veren Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, hacı adayları ile birlikte dua etti.

Samsun'dan 616 hacı adayından oluşan yılın ilk hac kafilesi, kutsal topraklara uğurlandı.

Samsun-Çarşamba Havalimanında düzenlenen uğurlama töreni Kur-an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, programda, hacı adaylarına ibadetleri sırasında yapmaları gerekenleri anlattı.

Hac yolculuğunun manevi yönünü hakkında bilgi veren Çakır, daha sonra hacı adayları ile birlikte dua etti.

Törenin ardından 616 hacı adayı kutsal topraklara yolcu edildi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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