Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bir aracı takibe alan ekipler, Canik ilçesinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 10 gram metamfetamin ele geçirdi, A.Ç. ile yanındaki kız arkadaşı K.T'yi gözaltına aldı.

Soruşturmanın devamında zanlıların ikamet ve iş yerlerinde de arama yapan ekipler, 45 gram metamfetamin, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, anahtarlık görünümlü hassas terazi ve 2 tabanca buldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Güncel

Metamfetamin, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, Güncel, Haberler

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