Samsun'daki tramvay kazasında yaralananlardan 3'ünün tedavisi sürüyor
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Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpıştığı kazada yaralanan 26 kişiden 3'ünün hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.
Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpıştığı kazada yaralanan 26 kişiden 3'ünün hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.
Tramvay kazası nedeniyle hastanelere kaldırılan 26 kişiden, aralarında vatmanın da bulunduğu 23'ü, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 3 yaralının tedavileriyse sürüyor.
Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, 9 Haziran'da Piazza durağı yakınlarında çarpışmış, kazada biri vatman 26 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel