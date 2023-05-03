Üye Girişi
Haberi Paylaş
Samsun'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Samsun'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Atakum ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Osman İnan'ın (31) kullandığı 55 VG 668 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık Kavşağı'nda aynı yönde seyreden Fethiye Tahirağaoğlu (47) idaresindeki 34 UZ 3358 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Ahmet Odabaş (38) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Osman İnan Fethiye Tragger Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title