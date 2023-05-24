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Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun istikametine giden Mustafa Ç. idaresindeki 55 AJA 422 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Tayfun A. idaresindeki 55 SG 753 plakalı minibüs, Melik mevkisinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrilen minibüs sürücüsü ve araçta bulunan Ali E. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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