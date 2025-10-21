Haberler

Samsun'daki Trafik Kazaları KGYS Kameralarında Kaydedildi

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü, eylül ayında Samsun'da meydana gelen bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden gerçekleşen kazalar, motosiklet kazalarıyla dikkat çekiyor.

Samsun'daki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı, yurt genelinde eylül ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Paylaşımda, Samsun'daki yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere yer verildi. Kavşaklarda motosiklet kazaları da dikkati çekti.

Trafik Başkanlığı, görüntüleri "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
