Samsun'daki Trafik Kazaları KGYS Kameralarında Kaydedildi

Samsun'daki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı, yurt genelinde eylül ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Paylaşımda, Samsun'daki yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere yer verildi. Kavşaklarda motosiklet kazaları da dikkati çekti.

Trafik Başkanlığı, görüntüleri "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.