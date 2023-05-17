Samsun'daki trafik kazaları KGYS kameraları tarafından görüntülendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Samsun'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Samsun'daki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde mart ve nisan aylarında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Paylaşımda, Samsun'daki yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere yer verildi.

Trafik Başkanlığı, görüntüleri "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.