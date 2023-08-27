Samsun'daki silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7'si tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki kişinin öldüğü silahlı kavgada adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki kişinin öldüğü silahlı kavgada adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Melik Mahallesi'nde cuma namazı sonrasında çıkan silahlı kavgada iki aileden iki kişinin öldüğü, ikisi ağır sekiz kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan M.B, C.B, M.B, O.B, B.B, Z.B, S.K, B.Ş, Ö.B. ve C.B'nin Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, mahkemeye çıkarılmak üzere geniş güvenlik önlemleri altında Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkeme M.B, C.B, M.B, O.B, B.B, S.K, ve C.B tutuklanmasına Ö.B, B.Ş ile Z.B'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Olay

Dün Melik Mahallesi'nde cuma namazı sonrasında arazi davası nedeniyle husumetli olan iki aile arasında tartışma çıkmıştı.

Olayın bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirmiş, sekiz kişi yaralanmıştı. Jandarma olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına almıştı.