Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Samsun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alınan M.Ö. ve N.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 23 Haziran'da kentte M.Ö, N.C, Y.Ö. ve H.Ç'nin ikametgah ve iş yerlerine düzenledikleri operasyonda çok sayıda silah ile silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirmişti. Gözaltına alınan zanlılardan Y.Ö. ve H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

AA / Recep Bilek - Güncel

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