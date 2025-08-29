Samsun'daki Otobüs Kazasına İlişkin Yeni Kameralar Ortaya Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde yolcu otobüsünün çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın anına ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Kaza sırasında otobüs sürücüsünün rahatsızlandığı ve muavinin ikinci şoförü çağırdığı anlar kameraya yansıdı.

Samsun'un Terme ilçesinde yolcu otobüsünün çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yolcu otobüsünün kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sürücü M.H.O'nun rahatsızlandığı ve muavini dürterek ikinci şoförü çağırmasını istediği, ardından kazanın yaşandığı anlar yer alıyor.

Terme ilçesinde M.H.O. idaresindeki 53 RT 111 plakalı Sahil Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü 25 Ağustos'ta, yolun kenarındaki 55 ADU 207 plakalı açık kasa kamyonete branda çekmeye çalışan A.Y. (47) ile M.Y'ye (71) çarpmış, kazada yaralanan A.Y. ve M.Y, kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan sürücü M.H.O. tutuklanmış, kaza anı yolcu otobüsünün kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı

Mehmet Ali Erbil'den nikahın ertesi günü sıra dışı hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.