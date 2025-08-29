Samsun'daki Otobüs Kazasına İlişkin Yeni Kameralar Ortaya Çıktı

Samsun'un Terme ilçesinde yolcu otobüsünün çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yolcu otobüsünün kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sürücü M.H.O'nun rahatsızlandığı ve muavini dürterek ikinci şoförü çağırmasını istediği, ardından kazanın yaşandığı anlar yer alıyor.

Terme ilçesinde M.H.O. idaresindeki 53 RT 111 plakalı Sahil Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü 25 Ağustos'ta, yolun kenarındaki 55 ADU 207 plakalı açık kasa kamyonete branda çekmeye çalışan A.Y. (47) ile M.Y'ye (71) çarpmış, kazada yaralanan A.Y. ve M.Y, kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan sürücü M.H.O. tutuklanmış, kaza anı yolcu otobüsünün kamerasınca kaydedilmişti.