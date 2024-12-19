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Samsun'daki Meslek Liseleri 2024'te 100 Milyon TL Ciro Elde Etti

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Samsun'daki meslek liseleri, 2024 yılında 100 milyon TL ciro yaparak ekonomiye büyük katkı sağladı. 25 bin öğrencinin eğitim aldığı liselerde, hem öğrenim hem üretim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Samsun'daki meslek liseleri 2024'te 100 milyon TL ciro yaptı

Öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor hem de ekonomiye destek oluyor

SAMSUN - Samsun'daki meslek liselerinin 2024 yılında 100 milyon TL ciro yaptığı açıklandı.

Samsun'da 48 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 6 mesleki eğitim merkezi bulunuyor. Meslek liselerinde 36 alanda ve 72 dalda eğitim veriliyor. Bu okullarda 25 bin öğrenci eğitim alıyor. Bu okullarda okuyan öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, meslek liselerinin 2024 yılındaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Ağar, "Okullarımız döner sermayeye her yıl milyonlarca lira katkı sağlıyor. Metal teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarımı, elektrik elektronik, motorlu araçlar teknolojileri, yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat, kimya teknolojisi, moda tasarım teknolojileri, güzellik hizmetleri gibi birçok alanda üretim yapılan meslek liselerimiz 2024 yılında 100 milyon ciro yaptı. Meslek liselerimizde öğrencilerimiz hem öğreniyor hem üretiyor hem de ekonomiye destek oluyorlar. Liselerimizde döner sermaye kapsamında elde edilen bu gelirden öğrencilerimiz de pay alıyor. Her yıl düzenli olarak cirosunu artıran meslek liselerimiz bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Meslek eğitim merkezi çalışmaları

Müdür Ağar ayrıca şunları söyledi:

"İlimizde Bafra, Çarşamba, Havza, İlkadım, Terme ve Vezirköprü ilçelerinde bulunan bağımsız mesleki eğitim merkezlerinde 5 bin öğrenci eğitim görüyor. Mesleki eğitim merkezi programı; çırak öğrenciler haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim ile bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine imkan sağlayan ve 11. sınıf sonunda yapılan beceri sınavında başarılı olanlara kalfalık belgesi, 12. sınıf sonunda yapılan beceri sınavında başarılı olanlara ustalık belgesi ve diploma fırsatı sağlıyor. Kalfalık eğitimi alan öğrenciye, asgari ücret net tutarının yüzden 30'undan az olmayacak şekilde ücret ödeniyor. Ustalık eğitimi alan öğrenciye ise asgari ücret net tutarının yüzde 50'sinden az olmayacak şekilde ücret veriliyor."

Samsun'daki Meslek Liseleri 2024'te 100 Milyon TL Ciro Elde Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Güncel
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