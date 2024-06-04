Samsun'daki Marketlerde Fiyat ve Etiket Denetimi Yapıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Samsun'daki marketlerde fiyat ve etiketlere yönelik denetim yaptı.

Samsun İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki denetimlerinde marketlerdeki ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatlarını incelendi, etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

Samsun Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, gazetecilere, denetimlere aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Turpçu, "Fiyat etiketleriyle ilgili olarak kasa ve etiket arasında herhangi bir fark olup olmadığı hususlarında denetimlerimizi icra ediyoruz. Tabii bu denetimlerimizi sadece bu alanda yapmıyoruz. Özellikle ulusal yerel zincir marketlerde meyve ve sebze reyonlarıyla ilgili olarak da etkin bir şekilde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ürünlerdeki künyeler üzerinden de ürünlerin nerede üretilip kimin ne kadar fiyata sattığını ve bu kapsamda da o ürünler üzerinde faiş fiyat artışı olup olmadığı hususlarında denetimlerimizi icra ediyoruz." dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla denetimleri sıklaştırdıklarını dile getiren Turpçu, şunları kaydetti:

"Perakende sektörümüzde faaliyet gösteren işletmelerle ilgili, fahiş fiyat artışıyla ilgili olarak alt limit 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılmıştır. Diğer taraftan stokçuluk olarak adlandırılan suçlar kapsamında da alt limiti 1 milyon, üst limitte 12 milyon liraya çıkarılan bir ceza parametresi uygulanmaktadır. Cezalar gerçekten can yakıcı hale gelmiştir, onun için özellikle fırsata dönüşecek birtakım davranışlardan kaçınmalarını özellikle istirham ediyoruz. Aksi taktirde büyük cezalarla karşı karşıya kalacaklar."