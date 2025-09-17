Samsun'daki Kereste Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

1) KERESTE FABRİKASINDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın saat 20.30 sıralarında Tekkeköy ilçesinde Örnek Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında çıktı. Fabrikadan yükselen duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanıcı ve ahşap malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler onlarca metre yüksekliğe ulaştı, gökyüzü kara bulutla kaplandı. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Bölgesi'ndeki kereste fabrikasında çıkan 20.30 sıralarında yangın, saat 00.30 sıralarında kontrol altına alındı. Samsun Valisi Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun, kereste fabrikasında çıkan bir yangın vardı. Kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralı veya ölü yok. Tüm ekipler, güzel bir çalışma yaptı. AFAD, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler, havalimanının araçları ve emniyetin TOMA araçlarıyla müdahaleler yapıldı" dedi.

2) TAKI DÜKKANINDA CESETLERİ BULUNMUŞTU; CEZAEVİNDEN ÇIKIP, ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMÜŞ

OSMANİYE'de bir takı dükkanında cesetleri bulunan Melek Kişen (33) ve Abdullah Yıldırım (39) ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Abdullah Yıldırım'ın cezaevinden izinli çıktığı, erkeklerle çay içtiği gerekçesiyle eski sevgilisi ile tartıştığı, tartışmanın büyümesi sonucu Melek Kişen'i öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde takı dükkanında meydana geldi. Dükkandan kötü koku yayıldığı yönünde yapılan ihbar sonrası polis, iş yeri sahibi Melek Kişen'e ulaşmaya çalıştı. Ancak sonuç alamayınca yakınlarıyla iletişime geçti. Melek Kişen'den 12 Eylül'den beri haber almadığını belirten yakınları ile iş yerine giren polis, dükkanın depo olarak kullanılan kısmında çürümeye başlamış 2 cesetle karşılaştı. İncelemede; cesetlerin Melek Kişen ile eski sevgilisi Abdullah Yıldırım'a ait olduğu belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Abdullah Yıldırım'ın 12 Eylül'de cezaevinden izinli çıktığı, Melek Kişen'in dükkanına gittiği, erkeklerle çay içtiği gerekçesiyle eski sevgilisi ile tartıştığı, tartışmanın büyümesi sonucu Melek Kişen'i tabanca ile öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı. Diğer yandan Yıldırım'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Osmaniye Asri Mezarlığı'na götürüldü.