Samsun'daki Kereste Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun'daki Kereste Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir kereste fabrikasında çıkan yangın, müdahale ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaralı veya ölü bulunmuyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Bölgesi'ndeki kereste fabrikasında çıkan 20.30 sıralarında yangın, saat 00.30 sıralarında kontrol altına alındı. Samsun Valisi Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun, kereste fabrikasında çıkan bir yangın vardı. Kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralı veya ölü yok. Tüm ekipler, güzel bir çalışma yaptı. AFAD, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler, havalimanının araçları ve emniyetin TOMA araçlarıyla müdahaleler yapıldı" dedi.

Emre ÖNCEL- Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
