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Heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

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Samsun'daki Heyelanda Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti

Samsun'daki Heyelanda Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, baba Adem Kaya ve iki kızı Ayla ve Açelya hayatını kaybederken, anne Çiğdem Kaya ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Heyelanla ilgili akaryakıt istasyonunun mesul müdürü gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda baba ile 2 kızının ölümüyle ilgili akaryakıt istasyonunun mesul müdürü gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen akaryakıt istasyonunun mesul müdürü K.Y. adresinde gözaltına alındı.

Heyelanla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralı anne Çiğdem Kaya'nın (31) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Hayatını kaybeden baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya'nın (5) Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığındaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazelerin Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkının bulunduğu alanda dün saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana gelmiş ve kaya parçaları düşmüştü. Araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Lina Kaya hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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