Samsun'daki Heyelanda 4 Kişilik Ailenin Kimlikleri Belli Oldu
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda kaya parçalarının altında kalan Adem Kaya, eşi Çiğdem Kaya ve iki kızlarının kimlikleri açıklandı. Aile, İstanbul'dan Samsun'a yeni taşınmıştı. Çiğdem Kaya'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda kaya parçalarının altında kalan 4 kişilik ailenin kimlikleri belli oldu. Adem Kaya (35) ile eşi Çiğdem Kaya (29) ve kızları Açelya Mina Kaya (7) ile Ayla Kaya'nın (5) bir süre önce İstanbul'un Bağcılar ilçesinden Samsun'un İlkadım ilçesine taşındıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, Çiğdem Kaya'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel