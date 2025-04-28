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Samsun'daki Heyelan Felaketi: Adem Kaya ve İki Çocuğu Toprağa Verildi

Samsun'daki Heyelan Felaketi: Adem Kaya ve İki Çocuğu Toprağa Verildi
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Samsun'daki heyelanda hayatını kaybeden Adem Kaya ile çocukları Açelya ve Ayla Kaya'nın cenaze töreni, Terme ilçesinde gerçekleştirildi. Cenaze törenine yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun'daki heyelanda hayatını kaybeden Adem Kaya ile çocukları Açelya ve Ayla Kaya için Terme ilçesi Akçay Karaçalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akrabaları ve vatandaşlar katıldı. Yan yana konulan tabutlarda yakınları gözyaşı döktü. Alınan helallik sonrası baba ve 2 çocuğu, İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Heyelandan yaralı olarak kurtarılan anne Çiğdem Kaya ise cenazeye ambulansla getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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