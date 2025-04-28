Samsun'daki Heyelan: Anne Çiğdem Kaya Hayatta, Eşi ve İki Çocuğunu Kayıp

Samsun'un Canik ilçesindeki akaryakıt istasyonun araç yıkama bölümde meydana gelen heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Çiğdem Kaya'nın tedavisi sürüyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan bilgiye göre, akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümündeki toprak kayması sonrasında göçük altında kalan Çiğdem Kaya, AFAD, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sağ olarak çıkarıldıktan hemen sonra hastaneye intikal ettirildi.

Sol kalça ve omuzunda kırıklar tespit edilen Kaya, hemen ameliyata alındı. Kaya'nın sol kalçası ve omzu ameliyattan sonra alçıya alındı. Burnunda da lezyonları bulunan Kaya'nın serviste tedavisi devam ediyor.

Öte yandan anne Çiğdem Kaya'ya, göçük altından çıkarılan eşi ve 2 kızının şehadet haberinin ise hastanede psikiyatrist eşliğinde aile yakınları tarafından verdiği öğrenildi.

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkının bulunduğu alanda dün saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana gelmiş ve kaya parçaları düşmüştü. Araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Lina Kaya hayatını kaybetmişti.