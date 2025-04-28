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Samsun'daki Heyelan Anı Güvenlik Kamerasında

Samsun'daki Heyelan Anı Güvenlik Kamerasında
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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelan anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olay sırasında akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde bir ailenin bulunduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

HEYELAN KAMERADA

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde A.K.'nın otomobilini yıkadığı, eşi Ç.K.'nın da o sırada yanında bulunduğu, 2 çocuğun ise aracın içerisinde olduğu sırada heyelanın meydana geldiği anlar yer aldı. Ekiplerin A.K. ve 2 çocuğunu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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