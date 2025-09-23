Haberler

Samsun'daki Hastane İnşaatında İşçi Düşerek Yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesindeki hastane inşaatında çalışan bir işçi, 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde hastane inşaatında çalışan bir işçi, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

İstiklal Mahallesi 928. Cadde'de yapımı süren Atakum Devlet Hastanesi inşaatında görevli kalıp ustası Fatih K. (29), dengesini kaybederek zemine düştü.

Olayı gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
