Samsun'daki ev yangınında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen yaşlı çift, hastanede tedavi altına alındı. Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen yaşlı çift, hastanede tedavi altına alındı. Köseli Mahallesi'nde Sezai Tombul'a (70) ait tek katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle evin içi duman doldu. Sezai ile evde bulunan eşi Nesibe Tombul, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Sezai ve Nesibe Tombul çifti, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Emre Dilek İtfaiye Samsun Bafra Güncel Haberler

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