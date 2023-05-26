Samsun'daki cinayette 2 şüpheli adliyede (2)
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TUTUKLANDISamsun'da Hüseyin Erdoğan'ı çalıştığı iş yerinde tabancayla öldüren Çağlar Karaaslan (28) ile kız arkadaşı S.U. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Samsun'da Hüseyin Erdoğan'ı çalıştığı iş yerinde tabancayla öldüren Çağlar Karaaslan (28) ile kız arkadaşı S.U. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çağlar Karaaslan çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, S.U. ise savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel