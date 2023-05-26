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Samsun'daki cinayette 2 şüpheli adliyede (2)

Samsun'daki cinayette 2 şüpheli adliyede (2)

Güncel Haberler

TUTUKLANDISamsun'da Hüseyin Erdoğan'ı çalıştığı iş yerinde tabancayla öldüren Çağlar Karaaslan (28) ile kız arkadaşı S.U. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Samsun'da Hüseyin Erdoğan'ı çalıştığı iş yerinde tabancayla öldüren Çağlar Karaaslan (28) ile kız arkadaşı S.U. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çağlar Karaaslan çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, S.U. ise savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel

Hüseyin Erdoğan Samsun Güncel Haberler

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