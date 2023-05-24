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Samsun'daki cinayetle ilgili yakalanan 7 zanlı adliyede

Samsun'daki cinayetle ilgili yakalanan 7 zanlı adliyede

Güncel Haberler

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde Kadir Yalçınkaya'nın (33) silahlı saldırı sonucu ölmesiyle ilgili gözaltına alınan, tüfeği kullanan M.Y. (24), tabancayı kullanan S.Ö. (18) ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen K.Z. (24), Ö.Ö.K. (24), C.M.K. (25), S.Ç. (19) ve E.H.A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye gönderildi.

Kadir Yalçınkaya (33), 22 Mayıs'ta Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, M.Y, S.Ö, K.Z. ve E.H.A'yı, Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ise Ö.Ö.K, C.M.K. ile S.Ç'yi gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Çiftlik İlkadım Samsun Güncel Haberler

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