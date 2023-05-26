Samsun'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Lastikçide çalışan Hüseyin Erdoğan'ı (32) silahla öldüren Ç.K. (31) ile olay anında yanında bulunan kadın zanlı S.U'nun (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ç.K. ise tutuklandı.

Samsun'da dün Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki bir lastikçide çalışan Erdoğan ile yanına gelen Ç.K. arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.K'nin tabancayla yaraladığı Erdoğan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili Ç.K. ve S.U. gözaltına alınmıştı.