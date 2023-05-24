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Samsun'daki cinayetle ilgili 6 zanlı tutuklandı

Samsun'daki cinayetle ilgili 6 zanlı tutuklandı

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Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde Kadir Yalçınkaya'nın (33) silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan, tüfeği kullanan M.Y. (24), tabancayı kullanan S.Ö. (18) ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen K.Z. (24), Ö.Ö.K. (24), C.M.K. (25), S.Ç. (19) ve E.H.A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, S.Ö, K.Z, Ö.Ö.K, S.Ç. ve E.H.A. tutuklandı, C.M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadir Yalçınkaya (33), 22 Mayıs'ta Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, M.Y, S.Ö, K.Z. ve E.H.A'yı, Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ise Ö.Ö.K, C.M.K. ile S.Ç'yi gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Çiftlik İlkadım Samsun Güncel Haberler

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