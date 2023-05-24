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Samsun'daki cinayetin şüphelileri adliyede (2)

Samsun'daki cinayetin şüphelileri adliyede (2)

Güncel Haberler

6 KİŞİ TUTUKLANDISamsun'da, Kadir Yalçınkaya'nın (33) hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Özdemir, Mert Yırlar, Kayra Zor, E.H.A.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun'da, Kadir Yalçınkaya'nın (33) hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Özdemir, Mert Yırlar, Kayra Zor, E.H.A., Özgür Önder Kılınç ve Samet Çelik çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel

Süleyman Özdemir Samsun Güncel Haberler

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