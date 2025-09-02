Samsun'da Ziynet Eşyası Hırsızlığı Zanlıları Serbest Bırakıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde ziynet eşyası ile 100 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Körfez Mahallesi'nde 250 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile 100 bin lira çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, şüphelileri tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler B.A. (43) ve H.B'yi (42) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.