Samsun'da Ziynet Eşyası Hırsızlığı: Şüpheli Serbest Bırakıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde komşusunun evinden ziynet eşyası çalan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İzmir'de yaşayan ev sahibinin, Samsun'daki evini temizlemek için geldiğinde komşusu H.K'yi kendisine yardımcı olması için çağırdığını, bu sırada şüphelinin ziynet eşyası çaldığını belirledi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.