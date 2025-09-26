Haberler

Samsun'da Ziynet Eşyası Hırsızlığı: Şüpheli Gözaltında

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan başarılı bir operasyonda, komşusunun evinden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli gözaltına alındı. Vorçluya ulaşmak için harekete geçen polis, durumu kısa zamanda kontrol altına aldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, komşusunun evinden ziynet eşyası çalan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İzmir'de yaşayan ev sahibinin Samsun'daki evini temizlemek için geldiğinde komşusu H.K'yi kendisine yardımcı olması için çağırdığını, bu esnada şüphelinin ziynet eşyası çaldığını belirledi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
