Haberler

Samsun'da Ziynet Eşyası Hırsızlığı: 2 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Ziynet Eşyası Hırsızlığı: 2 Zanlı Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde, 250 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile 100 bin lira çalan 2 zanlı, Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyon, teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde ziynet eşyası ile 100 bin lira çalan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Körfez Mahallesi'nde 250 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile 100 bin lira çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, şüphelileri tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler B.A. (43) ve H.B'yi (42) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
6'lık depremin vurduğu ülkede ölü sayısı 900'a yükseldi

Depremde ölü sayısı 900'a yükseldi, yardım için 4 ülke harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gidecek mi kalacak mı? Barış Alper son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Barış Alper son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.