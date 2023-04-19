Samsun'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Samsun- Ordu kara yolu Karaağaç mevkiinde, 3 otomobil ile birer minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Olayda yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık görevlilerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel