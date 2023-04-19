Üye Girişi
Haberi Paylaş
Samsun'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Samsun'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Samsun- Ordu kara yolu Karaağaç mevkiinde, 3 otomobil ile birer minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olayda yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık görevlilerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Samsun Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title