Haberler

Samsun'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i cocuk 5 kişi yaralandı

Samsun'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i cocuk 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökçe Mahallesi Samsun-Sinop kara yolunda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda B.E. (28) yönetimindeki 55 TL 528, S.K. (34) idaresindeki 57 EB 044, N.B. (44) kontrolündeki 55 JN 733 ve Ö.Ş. (47) yönetimindeki 06 VYE 87 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 57 EB 044 plakalı otomobilin sürücüsü S.K. ile aynı araçtaki yolcu E.A.K. (6), 55 JN 733 plakalı otomobilde bulunan yolcular E.B. (45), S.B. (23) ve B.B. (21) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan ayrılan Jurasek'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz yeni takımına imzayı attı
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro

Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi...
Otomobilinde, göğsünden tabancayla vurulmuş cesedi bulundu

Otomobile yaklaşıp bakanlar kan donduran manzarayla karşılaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Jurasek'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz yeni takımına imzayı attı
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı

Boynunda kitle tespit edildi, ameliyat masasına yatacak
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu

Basın toplantısına damga vuran görüntü