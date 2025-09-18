Samsun'da Zincirleme Trafik Kazasında 3 Yaralı ve 1 Büyükbaş Hayvan Telefi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı, 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı Ordu istikameti viyadük üzerinde ve altında, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde peş peşe kazalar yaşandı.

Bölgede 11 aracın karıştığı zincirleme kazada hasar meydana geldi. Ardından 2 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Başka bir kazada ise otomobilin çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu.

Kazalar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.