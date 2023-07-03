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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i dolmuş 5 araç karıştı. Kazada 8 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1'i dolmuş 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Otogar kavşağında aynı yönde ilerleyen Yasemin B. idaresindeki 37 ABD 874 plakalı araç ile Üşler Ö. idaresindeki 06 BG 9365 plakalı otomobil, Güngör K. idaresindeki 35 AVR 322 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 06 BG 9365 plakalı otomobil ve Mustafa G. idaresindeki 55 D 6138 plakalı dolmuş çarpıştı.

Kaza sonucu dolmuş sürücüsü Mustafa G. ile araçlarda bulunan Oğuzhan A, Azra Naz K, Şaduman K, Anıl K, Yusuf A, Havva A. ve Cemal Ö. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

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