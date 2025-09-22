Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Araç Karıştı
Tekkeköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç çarpıştı. Yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 7 araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel