Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Araç Karıştı

Güncelleme:
Tekkeköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç çarpıştı. Yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 7 araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

