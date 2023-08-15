Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 1'i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.