Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Mert Turus (19) idaresindeki 34 FL 7208 plakalı otomobil, Yiğit Ali Sözen (18) yönetimindeki 55 AYG 56 plakalı otomobil ile İlyas Yılmaz'ın (62) kullandığı 55 GS 252 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, sürücülerden Sözen ile yanında bulunan Atahan Aydın ile Yusuf Melih Mete yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sözen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Samsun Ordu kara yolunda kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.