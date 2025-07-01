Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Atakum ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında M.D.A. ve A.K. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Samsun'un Atakum ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

A.Ş'nin (47) kullandığı 46 ADT 0414 plakalı hafif ticari araç, M.D.A. (32) idaresindeki 60 HN 087 otomobil ile M.K. (50) yönetimindeki 55 RF 310 plakalı pikap, Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada, sürücülerden M.D.A. ile pikapta bulunan A.K. (15) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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