Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 13 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 13 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç ve 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Rüstem Gül (49) idaresindeki 55 EE 588 plakalı otomobil, önünde seyreden plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile arkadan çarptı. Gül idaresindeki otomobilin çarptığı otomobil durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada Taha Yasin Zengin idaresindeki 55 ABM 198 plakalı otomobil, Rüstem Gül idaresindeki otomobile çarptı. Arkadan gelen Murat Kocakel idaresindeki 55 AAS 444 plakalı otomobil de Zengin idaresindeki otomobile çarptı.

Kaza sonucu otomobil sürücüleri Rüstem Gül, Murat Kocakel ile otomobillerde bulunan Elif Kocakel (31), Sema Kocakel (9), Zümra Kocakel (11), Hatice Gül, Nurşen Gül (25), Sümeyye Gül (7), Semra Gül (46), Salih Gül (16), Dursune Zengin (54), Seher Zengin (25) ve Hümeyra Zeynep Zengin (2) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Salih Gül burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Yerel Haberler Çarşamba Güvenlik Olaylar 3-sayfa trafik Samsun Güncel Yaşam Kaza

Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu

Başsavcılık kararını verdi! Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu

 İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman

İsrail Beyrut'u bir kez daha vurdu

 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim

Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi Gazete bugün (7 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! MasterChef Ayşe mi, Şirin mi elendi? MasterChef elenen yarışmacı açıklandı! YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ? 7 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? 7 Ekim ne günü? Masterchef Şirin elendi mi? Şirin Sadegzade kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Eda elendi mi? Eda Çağlayan kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Alper elendi mi? Alper Öztamur kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Ayşe elendi mi? Masterchef Ayşe Ekiz kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? TÜİK verilerine göre 2023'te kız bebeklere en çok verilen ad hangisi? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları! Hangi ülkenin futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları! Türkiye'de ilk radyo yayın hangi yıl yapılmıştır? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 6 EKİM: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var?
title