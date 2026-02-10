Haberler

Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza; 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet T.yönetimindeki 34 RR 1249 plakalı kamyonet, önünde giden Mustafa K. idaresindeki 55 AOY 825 plakalı otomobile arkadan çarpıp, ters döndü. Sürüklenen kamyonet daha sonra Hasan B.'nin kontrolündeki 55 ANL 114 plakalı minibüse çarparak durabildi. Mustafa K.'nın kullandığı otomobil ise çarpmanın etkisiyle savrularak önünde arıza nedeniyle duran Umut T.'ye ait 06 EV 0802 plakalı ve Aygün T.'ye ait 41 RU 729 plakalı araçlara çarptı.

Bulvar üzerinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada Mustafa K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Trafik akışında aksamaların yaşandığı zincirleme kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

