Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yılmaz idaresindeki 10 EU 269 plakalı otomobil, İsa Güleç yönetimindeki 55 SE 132 hafif ticari araç ve Dilaver Arkan'ın kullandığı 55 AFA 901 plakalı transit kamyonet çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında araç sürücüsü İsa Güleç yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN