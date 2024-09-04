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Samsun'da zincirleme kaza: 6 araç karıştı, 5 kişi yaralandı

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Samsun'un Kavak ilçesinde makas attığı öne sürülen TIR'ın neden olduğu zincirleme kazada, 6 araç birbirine girdi ve 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SAMSUN'un Kavak ilçesinde makas attığı öne sürülen TIR'ın neden olduğu, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesi Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 7537RK02 Tacikistan plakalı TIR'ın şoförü, iddiaya göre makas attı. TIR'ın arkasındaki aracın sürücüsü ani fren yapınca 6 araç birbirine girdi. Kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Araçlar, çekicilerle kaza yerinden alınırken, trafik sağ şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Acil Durum Samsun Güncel Yaşam

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