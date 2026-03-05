Haberler

Samsun'da 6 aracın karıştığı kaza sonrası yangın çıktı; 3 yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında çıkan yangında 3 araç kullanılmaz hale gelirken, kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Mehmet Emin ÇOŞKUNDERE / ÇARŞAMBA (Samsun),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

