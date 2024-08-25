Samsun'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü, 6 Yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar arasında 2 TIR, yolcu otobüsü, 5 otomobil ve polis aracı bulunuyor.
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde meydana geldi. Sağanak nedeniyle 2 TIR, yolcu otobüsü, 5 otomobil ve polis aracı zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışmalar sürerken, trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.