Samsun'da Zincir Marketlere Fiyat ve Ürün Güvenliği Denetimi

SAMSUN'da bulunan zincir marketlere Ticaret Bakanlığı tarafından fiyat ve ürün güvenliği denetimi yapıldı.

2024-2025 Eğitim ve öğretim yılının 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacağı açıklanırken, okul öncesi kırtasiye fiyat ve ürün güvenliği denetimi yapıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetim, kırtasiye reyonunu açan zincir marketlerle başladı. Samsun Ticaret İl Müdürlüğü personelleri, Atakum ilçesi Küyükkolpınar Mahallesi'nde kırtasiye reyonunu açan zincir marketlerde fiyat ve ürün güvenliği denetimi yaparken ürünlerin kalite ve fiyat etiketlerinde de inceleme yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü personelleri yürütülen denetimlerin okul sezonu boyunca devam edeceğini belirtti.

Haber-Kamera: Samsun,