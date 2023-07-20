Samsun'da zemin çökmesi ve kaymalar devam ediyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Muslubey Mahallesi'nde 10 gün önce başlayan zemin çökme ve kaymaları halen devam ediyor. Evleri tahliye edilenlere kira yardımı başladı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı kırsal mahallede 10 gün önce başlayan zemin çökme ve kaymaları halen devam ediyor. Deprem görmüş gibi olan mahalle için Samsun Valiliği harekete geçti, evi tahliye edilenlere kira yardımı başladı.

Muslubey Mahallesi'nde zemindeki sıvılaşmadan kaynaklı çökme ve kaymalar sürüyor. Mahallede oluşan dev göçük ve yarıklar görenleri ürkütüyor.

10 Temmuz'da başlayan zemin çökme ve kaymaları nedeniyle yaklaşık 20 ev tahliye edildi. Tahliye edilen evlerden bazıları heyelanın etkisiyle yıkıldı. Olayın yaşandığı bölgede Samsun Valiliği ve AFAD ekiplerince incelemeler yapıldı. Evleri tahliye edilenlere Samsun Valiliği kira ve nakdi destek sağladı.

Büyük zarar gördüklerini belirten mahalle sakinleri, yetkililerden yardım beklediklerini, gidecek yerlerinin olmadığını ve en kısa sürede yeni evlerine kavuşmayı istediklerini ifade ettiler. - SAMSUN