Samsun'da zabıta ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, sınava geç kalan öğrenciler için zamanla yarıştı. Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, sınava geç kalan öğrenciler için zamanla yarıştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli ekipler, YKS'ye girecek öğrenciler için seferber oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüs ve çevresinde adayları sınav salonlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olan zabıta ekipleri, sınava geç kalan öğrencileri de araçlarla okullara yetiştirdi. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi de öğrencilere iki gün boyunca ücretsiz ulaşım imkanı sağladı. AA / Recep Bilek - Güncel Zabıta Samsun Güncel Haberler

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