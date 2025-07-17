Samsun'da Yüzme Kursları Gençlerden İlgi Görüyor

Samsun'da Yüzme Kursları Gençlerden İlgi Görüyor
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Salıpazarı ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında düzenlenen yüzme kurslarına 400'e yakın çocuk ve genç katılıyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen yüzme kursları, ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme havuzu bulunmayan bölgelerde portatif havuzlar kuruluyor.

Bu kapsamda Salıpazarı'nda da kurulan portatif havuzlarda 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yüzme eğitimleri Salıpazarı Kaymakamlığı ile Salıpazarı Belediyesi iş birliğiyle ücretsiz olarak sunuluyor.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzme eğitimlerine destek verdiklerini söyledi.

Kurslara 400'e yakın çocuk ve gencin katıldığını belirten Karaca, "Yüzme, hem sağlık hem de güvenlik açısından önemli bir beceridir. Aynı zamanda sünnet olan bir spor dalıdır. Bu yüzden yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz. Tüm çocuk ve gençlerimizi kurslarımıza davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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