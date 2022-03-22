SAMSUN'DA YURDA KAÇAK GİREN 5 AFGAN YAKALANDI - Haberler

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SAMSUN'DA YURDA KAÇAK GİREN 5 AFGAN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAMSUN'da, yurda yasa dışı yollardan girip, hazırladıkları sahte seyahat izin belgesiyle Yunanistan'a gitmek isteyen Afganistan uyruklu 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, sınır dışı edildi.

SAMSUN'da, yurda yasa dışı yollardan girip, hazırladıkları sahte seyahat izin belgesiyle Yunanistan'a gitmek isteyen Afganistan uyruklu 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişiyi takibe aldı. Yunanistan'a gitmek isteyen Afganistan uyruklu 5 şüpheli, kendilerini taşıyan taksiyle Ordu-Samsun kara yolundaki uygulama noktasında polis ekiplerince yakalandı. Sahte seyahat izin belgesi düzenledikleri tespit edilen Afganlar, emniyete götürüldü. Afganlar, işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edilerek sınır dışı edildi.

SAMSUN'DA YURDA KAÇAK GİREN 5 AFGAN YAKALANDI

SAMSUN'DA YURDA KAÇAK GİREN 5 AFGAN YAKALANDI

SAMSUN'DA YURDA KAÇAK GİREN 5 AFGAN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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